$93.40-0.34101.48-0.70

Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Делегация ECOWAS на фоне неудачных переговоров с лидерами мятежников намеревается покинуть Нигер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, военные власти Нигера допустили делегацию в резиденцию свергнутого президента Мохамеда Базума.

По словам одного из представителей ECOWAS, президент находился в хорошем настроении.

Вместе с тем, лидеры мятежников отказались освободить бывшего главу республики и вернуть ему власть.

Ранее сообщалось, что в задачу миссии входил поиск путей мирного урегулирования ситуации в Нигере. Одним из ключевых требований со стороны сообщества являлось освобождение Базума.

Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

Напомним, что ранее подразделения ECOWAS принимали участие в миротворческих миссиях на территории Либерии и Сьерра-Леоне.

В настоящее время в сообществе явственно заметен раскол. Власти Буркина-Фасо и Мали, поддержали мятежников и направили свои подразделения им в помощь. Правители Бенина, Нигерии и Кот-д'Ивуара заявили, что готовы направить войска для восстановления в Нигере конституционного порядка.

15
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости