Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Делегация ECOWAS на фоне неудачных переговоров с лидерами мятежников намеревается покинуть Нигер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, военные власти Нигера допустили делегацию в резиденцию свергнутого президента Мохамеда Базума.

По словам одного из представителей ECOWAS, президент находился в хорошем настроении.

Вместе с тем, лидеры мятежников отказались освободить бывшего главу республики и вернуть ему власть.

Ранее сообщалось, что в задачу миссии входил поиск путей мирного урегулирования ситуации в Нигере. Одним из ключевых требований со стороны сообщества являлось освобождение Базума.

Напомним, что ранее подразделения ECOWAS принимали участие в миротворческих миссиях на территории Либерии и Сьерра-Леоне.