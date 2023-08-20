Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились
Делегация ECOWAS на фоне неудачных переговоров с лидерами мятежников намеревается покинуть Нигер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, военные власти Нигера допустили делегацию в резиденцию свергнутого президента Мохамеда Базума.
По словам одного из представителей ECOWAS, президент находился в хорошем настроении.
Вместе с тем, лидеры мятежников отказались освободить бывшего главу республики и вернуть ему власть.
Ранее сообщалось, что в задачу миссии входил поиск путей мирного урегулирования ситуации в Нигере. Одним из ключевых требований со стороны сообщества являлось освобождение Базума.
Напомним, что ранее подразделения ECOWAS принимали участие в миротворческих миссиях на территории Либерии и Сьерра-Леоне.
В настоящее время в сообществе явственно заметен раскол. Власти Буркина-Фасо и Мали, поддержали мятежников и направили свои подразделения им в помощь. Правители Бенина, Нигерии и Кот-д'Ивуара заявили, что готовы направить войска для восстановления в Нигере конституционного порядка.