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Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может привести к глобальной конфронтации, заявил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом пишет ТАСС.

Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине
© РИА Новости

Министр отметил, что ситуация вокруг Украины свидетельствует о становлении нового мирового порядка.

Вместе с тем, уточнил глава оборонного ведомства, эксперты предупреждают о рисках перерастания конфликта в глобальную конфронтацию.

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Салай-Бобровницки заметил, что на фоне этого, власти республики продолжают призывать стороны конфликта к прекращению военных действий и началу мирных переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что испытание украинским кризисом переживут только сильные народы.

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