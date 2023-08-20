Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может привести к глобальной конфронтации, заявил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, что ситуация вокруг Украины свидетельствует о становлении нового мирового порядка.

Вместе с тем, уточнил глава оборонного ведомства, эксперты предупреждают о рисках перерастания конфликта в глобальную конфронтацию.

Салай-Бобровницки заметил, что на фоне этого, власти республики продолжают призывать стороны конфликта к прекращению военных действий и началу мирных переговоров.