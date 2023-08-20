Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине может привести к глобальной конфронтации, заявил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом пишет ТАСС.
Министр отметил, что ситуация вокруг Украины свидетельствует о становлении нового мирового порядка.
Вместе с тем, уточнил глава оборонного ведомства, эксперты предупреждают о рисках перерастания конфликта в глобальную конфронтацию.
Салай-Бобровницки заметил, что на фоне этого, власти республики продолжают призывать стороны конфликта к прекращению военных действий и началу мирных переговоров.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что испытание украинским кризисом переживут только сильные народы.
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