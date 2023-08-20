СМИ: Вашингтон и Киев спорят из-за контрнаступления

На фоне неудачного контрнаступления Киева между американскими и украинскими чиновниками начались разногласия. Белый дом готовится к «войне на истощение». Об этом пишет Financial Times, передаёт РИА Новости.

Американское издание пишет, что украинское командование игнорировало советы из Вашингтона. Пентагон и разведка призывали Киев «меньше избегать риска» и задействовать полные силы на южном направлении.

При этом американцы отговаривали Киев от активных действий на восточном направлении, но туда послали лучшие формирования ВСУ.

По данным Financial Times, на фоне неудач украинского «контрнаступления» Вашингтон решил изменить стратегию. В США готовятся к «войне на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

Издание отмечает, что конгрессмен Энди Харрис - сопредседатель группы по Украине в Палате представителей США - больше не верит в успех ВСУ.

На недавней встрече с избирателями Харрис открыто сказал, что «контрнаступление провалилось». Он усомнился в возможности Киева одержать победу и заявил, что США должны сократить ему помощь.