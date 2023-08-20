Система ПВО Израиля перехватила беспилотник над сектором Газа

Комплекс ПВО «Железный купол» перехватил над сектором Газа беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону израильской территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВС Израиля.

В пресс-службе пояснили, что военнослужащие идентифицировали дрон, направлявшийся в сторону израильской территории.

Комплекс ПВО успешно перехватил беспилотник, добавили в ведомстве.

Специалисты израильских ВВС следили за дроном с момента взлета, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что израильские военные совместно с концернами Rafael, Israel Aerospace Industries, Elbit Systems успешно завершили серию комплексных испытаний системы противоракетной обороны «Праща Давида».