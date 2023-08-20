Названа причина возможного введения санкций против Польши со стороны ЕС

Страны ЕС могут ввести рестрикции против Варшавы в сентябре 2023 года, пишет обозреватель Катажина Шиманская-Боргинон в статье для портала RMF24.

Брюссель в начале июля продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию.

Варшава настаивает на том, чтобы ЕС продлил срок действия ограничений. В том случае, если Брюссель откажется это сделать, Польша намеревается ввести односторонние ограничения.

Автор статьи пояснила, что возможные действия властей республики нарушат законодательство Евросоюза. На фоне этого ряд членов ЕС может ввести санкции против Варшавы.

Вместе с тем, добавила обозреватель, порядка 20 стран из 27, входящих в организацию, поддерживает продление запрета на украинское зерно.