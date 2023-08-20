Обозреватель Fatto Quotidiano назвала саммит в Джидде нелепым спектаклем
Обозреватель Fatto Quotidiano Елена Базиле высказала мнение, что саммит в Джидде, посвящённый вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, стал нелепым спектаклем.
Автор статьи напомнила, что саммит не привёл ни к каким практическим результатам.
«Это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги», — подчеркнула Базиле.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия.