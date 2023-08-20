Москва и Киев должны начать мирные переговоры, пока украинская армия не получила F-16, так как поставки истребителей грозят катастрофой для всего человечества, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего.

По его словам, отправка этого вида вооружений хорошее решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества.

«Почему бы не провести переговоры?», — задался вопросом кандидат.

Так Кеннеди-младший отреагировал на решение о поставках украинской армии истребителей F-16. Как считает политик, отправка этих самолетов Киеву не предотвратит коллапс в бывшей советской республике. Для управления этими истребителями необходимо будет заново готовить пилотов, на что потребуется большое количество времени.