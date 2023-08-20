Кеннеди-младший предупредил о катастрофе из-за поставок F-16 на Украину
Москва и Киев должны начать мирные переговоры, пока украинская армия не получила F-16, так как поставки истребителей грозят катастрофой для всего человечества, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего.
По его словам, отправка этого вида вооружений хорошее решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества.
«Почему бы не провести переговоры?», — задался вопросом кандидат.
Так Кеннеди-младший отреагировал на решение о поставках украинской армии истребителей F-16. Как считает политик, отправка этих самолетов Киеву не предотвратит коллапс в бывшей советской республике. Для управления этими истребителями необходимо будет заново готовить пилотов, на что потребуется большое количество времени.
Ранее генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан заявил, что передача Киеву F-16 не приведет к победе над Россией. Он считает, что украинской армии сейчас необходима общевойсковая переподготовка.