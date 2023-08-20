Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет дан «ощутимый ответ» России, которая нанесла удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор военных специалистов, сообщает «Ура.ру».
По словам президента, армия Украины ответит за это.
Российская армия нанесла удар по драмтеатру. Согласно разведданным, там проходил сбор экспертов украинских Вооруженных сил по боевым дронам, который был замаскирован под фестиваль «Свирепых птичек». На собрании обсуждались вопросы украинской обороны.
Рамблер: главные новости