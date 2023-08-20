Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет дан «ощутимый ответ» России, которая нанесла удар по драмтеатру в Чернигове, где проходил сбор военных специалистов, сообщает «Ура.ру».

По словам президента, армия Украины ответит за это.