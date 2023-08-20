В США предрекли два исхода для Украины

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о том, что страна падет или капитулирует. Эти два исхода для республики предрек бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

Так он прокомментировал заявление замглавы минобороны Украины Анны Маляр о том, что информация о потерях погибших и раненных украинских солдат во время военного положения является государственной тайной.

«Судя по нынешним данным о потерях, варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью», — заявил экс-разведчик из США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление украинской армии провалилось. Он призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.