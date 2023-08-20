Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

Лидер правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет военных действий, однако будет готова защищаться, если возникнет такая необходимость, сообщает Al-Jazeera.

По его словам, государства Экономического сообщества стран Западной Африки не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации из-за активности террористов. При этом введенные против страны ограничительные меры нацелены на подчинение мятежников, а не на поиск решения из сложившейся ситуации. Тчиани указал, что народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников.

Он призвал граждан Нигера к диалогу для определения ее будущего конституционного строя. Правительство было проинформировано о запуске соответствующего механизма для обсуждения новых конституционных основ. Генерал добавил, что он и его сторонники готовы к любой коммуникации, учитывающей мнение граждан. Отмечается, что мятежники не стремятся к захвату власти в стране и хотят прийти к решению, которое бы отвечало интересам жителей Нигера.