МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

МИД Турции осудил действия миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении турок-киприотов, которые вели в этом районе дорожные работы. В заявлении министерства, распространенном в соцсети X (ранее Twitter), отмечается, что Турция как страна-гарант по Кипру призывает ООН проявлять равное отношение к греческой и турецкой общинам острова, уважать суверенитет Северного Кипра.

"Как страна-гарант [по Кипру], мы призываем миротворческие силы ООН воздерживаться от действий и риторики, которые могли бы бросить тень на их миссию, которую он выполняют на Кипре в течение почти 60 лет, в равной степени относиться двум сторонам (общинам - прим. ТАСС) на острове, уважать суверенитет и территориальную целостность Турецкой республики Северного Кипра", - отмечается в заявлении.

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В МИД Турции подчеркнули, что возникшая ситуация свидетельствует, что ООН до сих пор не выполнила свои основные обязанности по обеспечению равного подхода к общинам разделенного острова и урегулированию на Кипре. Ранее инцидент в буферной зоне Кипра осудила правящая в Турции Партия справедливости и развития.

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.