Министр обороны Украины высказался о своей вероятной отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Таким образом он прокомментировал сообщения о возможном уходе с должности главы оборонного ведомства, которые появляются в украинских СМИ в течение этого года.

"Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", - цитирует Резникова украинское издание "Клименко тайм".

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Тогда в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях чиновников ведомства при закупках продовольствия для армии. Сообщалось, что Резников может быть отправлен в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании.