Названо приоритетное требование ECOWAS к мятежникам в Нигере
Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыли в Нигер с тем, чтобы провести переговоры с военными властями республики. Об этом пишет телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, делегация планирует провести переговоры с главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.
В задачу миссии входит поиск путей мирного урегулирования кризиса в республике.
Автор статьи отметил, что перед началом переговоров представители ECOWAS обозначили освобождение свергнутого мятежниками президента Мохаммеда Базума в качестве приоритетного требования. Кроме того, члены делегации выразили желание лично встретиться с Базумом.
Военный переворот в Нигере произошел в конце июля 2023 года. Действия мятежников осудили Франция, США, а также ряд международных организаций, в том числе, ЭКОВАС.
На прошлой неделе главы государств сообщества выступили за скорейшее начало вторжения.
Напомним, что организация западноафриканских государств ранее неоднократно осуществляла военные интервенции на территорию входящих в объединение стран.Так, ЭКОВАС вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
Вместе с тем, Буркина-Фасо и Мали, номинально входящие в сообщество, поддержали Нигер и разместили на его территории свои подразделения. Новые власти республики также поддержал Алжир.
Россия заняла взвешенную позицию и предложила свою помощь в дипломатическом урегулировании кризиса.