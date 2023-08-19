Названо приоритетное требование ECOWAS к мятежникам в Нигере

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыли в Нигер с тем, чтобы провести переговоры с военными властями республики. Об этом пишет телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, делегация планирует провести переговоры с главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.

В задачу миссии входит поиск путей мирного урегулирования кризиса в республике.

Автор статьи отметил, что перед началом переговоров представители ECOWAS обозначили освобождение свергнутого мятежниками президента Мохаммеда Базума в качестве приоритетного требования. Кроме того, члены делегации выразили желание лично встретиться с Базумом.

Военный переворот в Нигере произошел в конце июля 2023 года. Действия мятежников осудили Франция, США, а также ряд международных организаций, в том числе, ЭКОВАС.

На прошлой неделе главы государств сообщества выступили за скорейшее начало вторжения.

Напомним, что организация западноафриканских государств ранее неоднократно осуществляла военные интервенции на территорию входящих в объединение стран.Так, ЭКОВАС вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).

Вместе с тем, Буркина-Фасо и Мали, номинально входящие в сообщество, поддержали Нигер и разместили на его территории свои подразделения. Новые власти республики также поддержал Алжир.