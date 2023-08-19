В Киеве отменили массовые мероприятия на День независимости
Администрация Киева заявила о принятом решении отменить массовые мероприятия в городе на День независимости.
Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.
«Город не устраивает массовых мероприятий на День независимости», — говорится в заявлении.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв «в преддверии так называемого Дня незалежности».