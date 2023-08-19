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В Киеве отменили массовые мероприятия на День независимости

Администрация Киева заявила о принятом решении отменить массовые мероприятия в городе на День независимости.

В Киеве отменили массовые мероприятия на День независимости
© ZUMA/ТАСС

Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.

«Город не устраивает массовых мероприятий на День независимости», — говорится в заявлении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ специально бросают на убой украинских военных ради создания сакральных жертв «в преддверии так называемого Дня незалежности».

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