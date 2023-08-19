На Украине заявили о начале обучения своих пилотов на F-16

Обучение украинских военных пилотов на американских истребителях F-16 уже началось, заявил глава минобороны республики Алексей Резников.

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Отвечая на вопрос украинского телеканала «24» о старте обучения, министр сказал: «Учения уже начались». Каких-либо подробностей при этом он не назвал.

По его словам, которые приводит РИА Новости, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.