На Украине заявили о начале обучения своих пилотов на F-16
Обучение украинских военных пилотов на американских истребителях F-16 уже началось, заявил глава минобороны республики Алексей Резников.
Отвечая на вопрос украинского телеканала «24» о старте обучения, министр сказал: «Учения уже начались». Каких-либо подробностей при этом он не назвал.
По его словам, которые приводит РИА Новости, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.
Резников отметил, что период подготовки в виде обучения позволит также понять, когда Киев получит непосредственно F-16 для своих ВВС и в каком количестве.