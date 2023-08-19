Украине предрекли исчезновение без поддержки НАТО

Украинская армия не сможет вести боевые действия дальше, если ей не будут помогать страны-союзники НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Он отметил, что сегодня «Киев полностью зависим от Вашингтона». Джонсон счел, что если НАТО перестанет помогать Украине в финансовом плане, то в целом страна «исчезнет за несколько недель». По срокам он определил, что подобный провал для Украины может произойти примерно через две недели после прекращения поддержки НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ также предположил, что положение ВСУ на фронте, даже несмотря на сегодняшнюю помощь со стороны Белого дома, все равно продолжит ухудшаться. Украинские войска понесли слишком большие потери, и Киев не сможет их восполнить в полной мере, заявил специалист. Кроме того, боеприпасы постепенно заканчиваются на складах союзников, а техники и танков, которые Североатлантический альянс может передать ВСУ, не хватает.