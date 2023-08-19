Трамп обвинил прокурора Фултона в превращении Атланты в военную зону по числу убийств

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил прокурора округа Фултон Фэни Уиллис, которая ранее предписала ему и другим фигурантам явиться в суд не позднее 25 августа по делу о якобы вмешательстве в выборы в Джорджии, в том, что столица штата стала военной зоной по числу убийств. Соответствующую запись Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social .

"Фэни Уиллис, которая допустила то, что Атланта (округ Фултон) превратилась в рекордную по числу убийств и насильственных преступлений военную зону, выдвинула обвинения против вашего любимого президента, меня, за идеальный телефонный звонок. Она очень плоха для Америки!" - сказал политик.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.