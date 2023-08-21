В ряде регионов Украины отключены ЛЭП и подстанции

Несколько линий электропередачи, подстанция и две воздушные линии отключались по технологическим причинам в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны в Telegram.

В Кировоградской области отключались подстанция 150 кВ и две воздушные линии 150 кВ, несколько часов была ограничена генерация на трех санитарно-эпидемиологических станциях (СЭС).

В Минэнерго отметили, что в Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставалось более 8 тысяч потребителей.

В Сумской области не действовали две линии на 10 кВ, без электроснабжения оставались 1,5 тысячи потребителей в трех населенных пунктах.

Кроме того, из-за грозы без электроснабжения остались почти 3 тысячи потребителей в Черниговской области.

Утром 21 августа сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях, а также в контролируемых киевскими властями районах Донецкой народной республики и Запорожской области.