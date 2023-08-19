В Китае предрекли отмену визового режима для россиян

Китай полностью отменит визовый режим для россиян. С таким прогнозом выступил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй, сообщает ТАСС.

Представитель КНР выступил на шестом Глобальном форуме молодых дипломатов, проходящем в столице Татарии. В частности, Чэнь Божуй прокомментировал возможную отмену виз Пекином для всех россиян.

«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что отмена виз для россиян обязательно случится в перспективе», - сказал дипломат.

По его словам, для этого предстоит решить несколько вопросов, касающихся безопасности и мигрантов.

С 1 августа 20223 года возобновился взаимный безвизовый режим для туристов, установленный Россией и Китаем. Организованные группы от пяти человек могут путешествовать только по запланированному маршруту.