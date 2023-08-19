Делегация ECOWAS прибыла в Нигер
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Самолет с делегацией ECOWAS приземлился в аэропорту Ниамея около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Таковы данные источников AFP, близких к ECOWAS и сверженному президенту Нигера Мохамеду Базуму,
Ожидается, что делегация предпримет «последнюю дипломатическую попытку достичь мирного решения» с военными Нигера, свергнувшими президента страны в прошлом месяце.
Представители ЭКОВАС присоединятся к усилиям спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантоса Симао.
Сиамо прилетел в Ниамей накануне. Он намерен встретиться с представителями армии и политических партий, «чтобы попытаться способствовать быстрому и мирному урегулированию кризиса в Нигере».
Ранее ЭКОВАС, поддерживаемый Западом, пригрозил новым властям Нигера вооруженной интервенцией «для восстановления конституционного строя в стране».
Президент Нигера Мохамед Базум в июле был свергнут военными, которых поддержала значительная часть граждан. Сейчас Базум находится в столице страны под домашним арестом.