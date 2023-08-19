Зеленский: летчики ВСУ уже учатся на шведских истребителях Gripen

«Самолеты Gripen — это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались <…> Я буду встречаться со спикером парламента, представителями парламентских сил и буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба», — пояснил Зеленский.