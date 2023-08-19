Умер знаменитый «мемный пес» Чимс

Пёс породы Сиба-ину по кличке Болци, более известный в интернете как Чимс, умер в больнице, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

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По данным газеты, он прославился летом 2020 года после появления в социальных сетях мема, на котором один пес этой породы символизирует сильное прошлое, а Чимс - значительно более слабое настоящее.

Владелец собаки призвал пользователей не грустить из-за смерти животного. Он попросил всех его фанатов вспомнить ту радость, что он дарил им.

По словам владельца, «Сиба-ину с круглым улыбчивым «лицом» помог многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена».

Ранее сообщалось, что в Ялте умер местный Хатико - пес, который ждал погибшего хозяина порядка 12 лет.