Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ

Полиция не пропустила автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые направлялись из Черновицкой области в город Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом в субботу, 19 августа, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

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— По нашей информации, только что представители силовых структур не пропустили автобус с паломниками через мост в селе Атаки, связывающий Черновицкую и Хмельницкую области, — говорится в сообщении.

Организация отметила, что оперативники переписали данные паломников, которые собирались принять участие в крестном ходе в городе Почаев. Пассажиров автобуса предупредили о появлении у них возможных «проблем» в случае, «если они все-таки пойдут в крестный ход», передает РИА Новости.