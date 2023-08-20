«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявили в 50 департаментах Франции
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в 50 департаментах Франции в связи с жарой.
Об этом сообщила французская метеорологическая служба «Метео Франс».
Отмечается, что температура в департаментах, находящихся в «оранжевой» зоне опасности, составляет +35...+41 °С.
Также в ряде департаментов Франции объявили «жёлтый» уровень опасности.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.