МВД Украины сообщило детали взрыва под Киевом

В пригороде Киева произошел пожар на складе научно-исследовательского, экспертно-криминалистического центра МВД, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в 10:55 мск в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.

Клименко уточнил, что пожар произошел на территории центра, в одном из складских помещений. Он добавил, что пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

Причины возникновения возгорания на объекте уточняются, заметил министр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на окраине города, за Кольцевой дорогой, произошел пожар.