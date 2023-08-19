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Шольц усомнился в возвращении Трампа в Белый дом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал маловероятным возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Его слова приводит TZ.

Шольц усомнился в возвращении Трампа в Белый дом
© Lenta.ru

По его мнению, на предстоящих выборах главы Белого дома одержит победу действующий глава государства Джо Байден.

«Более вероятно, что президент Байден будет переизбран <…> мы тщательно рассматриваем сценарии развития всех международных ситуаций», — заявил он.

Шольц подчеркнул, что Байден обладает «невероятным опытом в международной политике», «здравым смыслом», а также способен преодолеть раскол в американском обществе.

Ранее Трамп оценил свою возможность победить на президентских выборах. По его мнению, шансы снова быть избранным на выборах в 2024 году «близки к 100 процентам».

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