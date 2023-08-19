Шольц усомнился в возвращении Трампа в Белый дом

«Более вероятно, что президент Байден будет переизбран <…> мы тщательно рассматриваем сценарии развития всех международных ситуаций», — заявил он.

Шольц подчеркнул, что Байден обладает «невероятным опытом в международной политике», «здравым смыслом», а также способен преодолеть раскол в американском обществе.

Ранее Трамп оценил свою возможность победить на президентских выборах. По его мнению, шансы снова быть избранным на выборах в 2024 году «близки к 100 процентам».