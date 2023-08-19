В МИД Армении заявили, что Баку не дает провезти в Карабах тело погибшей в ДТП

Азербайджанские власти отказываются давать разрешение на посмертную репатриацию погибшей в ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах для захоронения. Об этом написала в соцсети Х (ранее Twitter) пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Элен была жительницей Нагорного Карабаха, училась в Армении.

Она погибла в ужасной автокатастрофе пять дней назад. Азербайджан отказывает в перевозке ее тела на родину для захоронения посредством МККК", - написала Бадалян.

21-летняя Элен Дадаян погибла в ДТП в Ширакской области Армении. Девушка из Нагорного Карабаха училась в Ереване и работала в университете "Евразия".

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.