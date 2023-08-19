Украина попросила НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Премьер Украины Денис Шмыгаль обратился к странам НАТО, а также к Румынии и Болгарии с просьбой защитить зерновой коридор в Черном море. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

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По словам Шмыгаля, это необходимо для того, чтобы Украина смогла продолжать экспортировать зерновые.

Накануне стало известно, что первое судно, покинувшее украинский порт в Одессе после прекращения зерновой сделки, прибыло в Стамбул. Сухогруз под гонконгским флагом Joseph Schulte вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским). Корабль прошел по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.