Турция сообщила о работе над возобновлением зерновой сделки

Турция работает над возобновлением зерновой сделки. Охлаждения в отношениях Москвы и Анкары нет. Такое заявление сделал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, передает ТАСС.

«Наш МИД проводит работу над возобновлением зерновой сделки. Охлаждений в турецко-российских отношениях [из-за прекращения сделки] нет», - сказал советник.

По его словам, также нет никаких проблем в отношениях российского и турецкого президентов. Эрдоган является единственным лидером страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с Москвой и Киевом.

«Это следует видеть и понимать», - сказал советник в эфире турецкого телеканала.