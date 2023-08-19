Так канцлер Германии ответил на вопрос журналистов о том, готово ли правительство ФРГ к возможной победе Трампа. Шольц добавил, что Байден имеет серьезный опыт на международной арене и сможет преодолеть раскол внутри США.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.