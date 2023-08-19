Телеканал CBS News назвал Байдена бывшим президентом США

Американская телекомпания CBS случайно назвала Джо Байдена «бывшим президентом США». Ошибку исправили, но зрители и читатели заметили её и бурно поддержали «первоначальную версию», сообщает РИА Новости.

Оплошность была допущена в аккаунте новостного отдела телекомпании в cоцсети X (бывший Twitter). Американцы принялись массово оставлять комментарии к записи:

- Наконец-то написали правду.

- Тут нет ошибки, это твит из будущего.

- Я так обрадовалась!

- Всё было верно написано.

Один из пользователей посоветовал «оставить этот твит как превью к 2024 году», когда в США пройдут президентские выборы.