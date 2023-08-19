Телеканал CBS News назвал Байдена бывшим президентом США
Американская телекомпания CBS случайно назвала Джо Байдена «бывшим президентом США». Ошибку исправили, но зрители и читатели заметили её и бурно поддержали «первоначальную версию», сообщает РИА Новости.
Оплошность была допущена в аккаунте новостного отдела телекомпании в cоцсети X (бывший Twitter). Американцы принялись массово оставлять комментарии к записи:
- Наконец-то написали правду.
- Тут нет ошибки, это твит из будущего.
- Я так обрадовалась!
- Всё было верно написано.
Один из пользователей посоветовал «оставить этот твит как превью к 2024 году», когда в США пройдут президентские выборы.
Ранее Дональд Трамп заявил, что заметно опережает всех своих конкурентов, собирающихся выдвигаться в президенты США.
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