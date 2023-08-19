Планы ЕС по улучшению климата оказались под угрозой

Реки Европы пересыхают, что создает проблемы для климатических амбиций ЕС. Экологические планы Брюсселя по сокращению «грязных» грузовиков и увеличению перевозок речными судами могут провалиться. Об этом сообщает издание Politico.

ЕС декларирует сокращение выбросов от транспорта на 90% к 2050 году. В частности, для этого Брюссель хочет переместить больше грузов с дорог на свою общую речную сеть (37 000 км внутренних водных путей).

Эксперты уверены, что данные планы провалятся, если уровень воды в основных реках и каналах ЕС продолжит падать из-за засух и изменения климата.

В этом году низкий уровень воды ограничил судоходство по Рейну - одному из важнейших водных путей Европы. Начались серьезные сбои в логистике, а специалисты предупредили, что восстановление экономики Германии замедлится.

Подобные проблемы преследовали судоходный сектор в 2018 и 2022 годах. Резкое падение воды вынудило компании перемещать грузы с рек, а это «логистически сложный и дорогостоящий шаг».

Эксперты предупреждают о грядущей катастрофе. По их словам, недавние дожди в Европе принесли лишь временное облегчение.

Роберт Эгелинг, представитель природоохранной группы NABU в Бинген-на-Рейне, говорит, что малое количество осадков и особенности таяния альпийских ледников означают, что Рейн будет «иметь более длительные фазы низкого уровня воды».

Это «вызовет головную боль у всех»: от фермеров, которые полагаются на реки для орошения полей, до АЭС, использующих речную воду для охлаждения.

«Это также рискует поставить под угрозу планы Брюсселя «использовать потенциал» водных путей, чтобы сократить выбросы CO2 от транспорта», - пишет Politico.