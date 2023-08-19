СМИ сообщили о мощном взрыве под Киевом

Под Киевом прозвучал сильный взрыв. На месте происшествия поднимается столб черного дыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в промзоне в районе Кольцевой дороги, на участке, который находится на балансе области. Он пояснил, что после взрыва начался пожар.

Градоначальник отметил, что представители экстренных служб выехали на место происшествия. Он добавил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о ночных взрывах в Виннице, Львове, Житомире, а также в Хмельницкой области.