Эксперт: порядка 100 тыс. домов в Стамбуле могут быть разрушены при землетрясении

Жители порядка 100 тыс. домов в Стамбуле могут стать жертвами сильного землетрясения, которое в нем прогнозируют ученые. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр в интервью газете Hürriyet.

По словам эксперта, жильцам примерно 100 тыс. домов в Стамбуле грозит опасность из-за построек, не готовых к грядущему землетрясению.

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"Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности", - отметил ученый.

Он также высказался за принятие для Стамбула специального закона, который предусматривает строительство сейсмоустойчивого жилья.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей. Гёрюр со своей стороны отмечал, что вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но мегаполис к нему не готов.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.