Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране. Его слова приводит The New York Times.

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Политик также обвинил французских чиновников в снисходительности.

«Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — заявил он.

По его словам, в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться.