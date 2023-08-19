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На Украине намерены законодательно запретить уступать земли России

Власти Киева хотят запретить урегулирование конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий документ, передает РИА Новости.

На Украине намерены законодательно запретить уступать земли России
© ТАСС

«Прекращение конфликта… путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — говорится в проекте постановления.

Депутаты считают, что Россия при заключении мирного договора обязана документально пообещать вывести свою армию «со всей территории Украины».

В проекте постановления уточняется, что нахождение Черноморского флота РФ на территории Крыма невозможно. Также закон предполагает освобождение от уголовной ответственности граждан, работающих на российские спецслужбы в Крыму, при условии «активного содействия раскрытию уголовных правонарушений», совершенных Россией и ее жителями.

Депутаты Киева отдельно подчеркнули необходимость и готовность восстанавливать системы образования на подконтрольных Украине территориях после военного конфликта.

Согласно данным агентства, среди авторов проекта числится председатель спикер парламента Руслан Стефанчук.

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