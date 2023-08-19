На Украине намерены законодательно запретить уступать земли России
Власти Киева хотят запретить урегулирование конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий документ, передает РИА Новости.
«Прекращение конфликта… путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — говорится в проекте постановления.
Депутаты считают, что Россия при заключении мирного договора обязана документально пообещать вывести свою армию «со всей территории Украины».
В проекте постановления уточняется, что нахождение Черноморского флота РФ на территории Крыма невозможно. Также закон предполагает освобождение от уголовной ответственности граждан, работающих на российские спецслужбы в Крыму, при условии «активного содействия раскрытию уголовных правонарушений», совершенных Россией и ее жителями.
Депутаты Киева отдельно подчеркнули необходимость и готовность восстанавливать системы образования на подконтрольных Украине территориях после военного конфликта.
Согласно данным агентства, среди авторов проекта числится председатель спикер парламента Руслан Стефанчук.