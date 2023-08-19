На Украине предложили запретить уступки земель

В Верховной Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией . Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на документ.

— Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в материале.

Обозреватель Focus Ульрих Райтц заявил, что недавние слова представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорят о желании Запада надавить на Киев.

15 августа директор офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украину примут в альянс, если та согласится на территориальные уступки в пользу России. Позже политик отказался от своих слов, заявив, что украинцы сами должны решать, на каких условиях они начнут переговоры.