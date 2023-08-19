На Украине предложили запретить уступки земель

СМИ: В Раде предложили запретить уступки земель при решении конфликта
В Верховной Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на документ.
— Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в материале.
Инициатором проекта выступил председатель спикер парламента Руслан Стефанчук. Также украинские депутаты требуют полного вывода российских сил «со всей территории Украины», передает РИА Новости.
Обозреватель Focus Ульрих Райтц заявил, что недавние слова представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорят о желании Запада надавить на Киев.
15 августа директор офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украину примут в альянс, если та согласится на территориальные уступки в пользу России. Позже политик отказался от своих слов, заявив, что украинцы сами должны решать, на каких условиях они начнут переговоры.