Призывы некоторых высокопоставленных лиц США к ужесточению контроля над военным финансированием Киева «вселяет страх» в лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль, передает РИА Новости.

Он напомнил, что мнение о необходимости контроля над финансированием Киева высказал спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти, подобных ему точек зрения уже набралось приличное количество. Владимир Зеленский всерьез опасается подобных планов, считает Леаль.

Он добавил, что такая реакция со стороны Запада заставляет лидера Украины приказывать своим войскам и наемникам не прекращать наступление. При этом солдаты «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями».

Леаль также считает, что США и НАТО долгие десятилетия пытались превратить Украину в страну-должника, а теперь пожинают плоды своего успеха. Сегодня Украина — «агнец, идущий на бойню», резюмировал журналист.