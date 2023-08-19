Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Киева вернуться к границам 1991 года. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали его высказывание, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Msi считает, что Украина совершает ужасную ошибку, пытаясь вернуть себе восточные территории.

«Крым и Донбасс утеряны безвозвратно. Москва никогда не отдаст эти земли, которые по большей части населены русскоговорящими и даже самими русскими», — высказался он.

Yann считает, что время в этом конфликте благоволит силам РФ и играет против Запада, который продолжает финансировать Киев. Crystal задался вопросом, неужели страны не могут прийти к компромиссу и заключить мир, ведь каждый день умирают люди.

«Легко говорить, когда все счета оплачиваются другими. Этот конфликт должен перестать разорять Европу и обогащать США», — высказался JO au MS.

Anonyme уверен, что Франции незачем вмешиваться в боевые действия, так как Россия ничем ей не угрожает, а Киев и Париж не связаны союзническими узами. Однако жители Франции в итоге все равно платят за энергию и предметы первой необходимости в несколько раз дороже, пожаловался он.