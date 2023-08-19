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Во Франции озвучили результаты «ужасной ошибки» Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Киева вернуться к границам 1991 года. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали его высказывание, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Во Франции озвучили результаты «ужасной ошибки» Киева
© EPA

Msi считает, что Украина совершает ужасную ошибку, пытаясь вернуть себе восточные территории.

«Крым и Донбасс утеряны безвозвратно. Москва никогда не отдаст эти земли, которые по большей части населены русскоговорящими и даже самими русскими», — высказался он.

Yann считает, что время в этом конфликте благоволит силам РФ и играет против Запада, который продолжает финансировать Киев. Crystal задался вопросом, неужели страны не могут прийти к компромиссу и заключить мир, ведь каждый день умирают люди.

«Легко говорить, когда все счета оплачиваются другими. Этот конфликт должен перестать разорять Европу и обогащать США», — высказался JO au MS.

Anonyme уверен, что Франции незачем вмешиваться в боевые действия, так как Россия ничем ей не угрожает, а Киев и Париж не связаны союзническими узами. Однако жители Франции в итоге все равно платят за энергию и предметы первой необходимости в несколько раз дороже, пожаловался он.

Ранее в интервью Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — вернуться к границам 1991 года, и время, которое понадобится на ее достижение, не имеет значения.

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