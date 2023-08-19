Байден рассказал о поиске мирного решения по Украине

США непрерывно работают с властями Киева для поиска путей мирного урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея), передает газета «Известия».

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Он заявил, что США и союзники хотят мира, и Украина «хочет его больше всего».

«Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по «формуле мира» и по принципу «ничего об Украине без Украины». Мы встречаемся с ними постоянно», — сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон не может действовать по-другому в отношении Украины, так как это было бы неверным сигналом для остальных стран.

«Если бы мы тогда ничего не сделали, каким бы сигналом это стало для Китая насчет Тайваня?» — задался вопросом он.