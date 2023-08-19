Байден рассказал о поиске мирного решения по Украине
США непрерывно работают с властями Киева для поиска путей мирного урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея), передает газета «Известия».
Он заявил, что США и союзники хотят мира, и Украина «хочет его больше всего».
«Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по «формуле мира» и по принципу «ничего об Украине без Украины». Мы встречаемся с ними постоянно», — сказал Байден.
Он отметил, что Вашингтон не может действовать по-другому в отношении Украины, так как это было бы неверным сигналом для остальных стран.
«Если бы мы тогда ничего не сделали, каким бы сигналом это стало для Китая насчет Тайваня?» — задался вопросом он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что КНР будет занимать нейтральную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры. Министр обороны Китая Ли Шанфу заверил, что Пекин будет придерживаться дипломатического решения конфликта на Украине.