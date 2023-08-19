$93.40-0.34101.48-0.70

Байден рассказал о поиске мирного решения по Украине

США непрерывно работают с властями Киева для поиска путей мирного урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея), передает газета «Известия».

Байден рассказал о поиске мирного решения по Украине
© ТАСС

Он заявил, что США и союзники хотят мира, и Украина «хочет его больше всего».

«Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по «формуле мира» и по принципу «ничего об Украине без Украины». Мы встречаемся с ними постоянно», — сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон не может действовать по-другому в отношении Украины, так как это было бы неверным сигналом для остальных стран.

«Если бы мы тогда ничего не сделали, каким бы сигналом это стало для Китая насчет Тайваня?» — задался вопросом он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что КНР будет занимать нейтральную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры. Министр обороны Китая Ли Шанфу заверил, что Пекин будет придерживаться дипломатического решения конфликта на Украине.

Байден отказался комментировать расследование против своего сына

10
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости