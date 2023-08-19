В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

В США признают, что могли упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

Однако, по его словам, мало кто верит в серьезность намерений российской стороны проводить переговоры. По словам собеседника газеты, никто из высокопоставленных лиц не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ошибкой.

Издание отмечает, что, по словам другого американского должностного лица, администрация президента США Джо Байдена все чаще задается вопросом: «Если мы признаем, что не собираемся вечно этим заниматься [оказывать поддержку Украине], то что мы будем делать?»