Politico узнала о предстоящем визите Байдена во Вьетнам

Президент США Джо Байден в середине сентября посетит Вьетнам и подпишет соглашение о двустороннем "стратегическом партнерстве". Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

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По словам ее источников, соглашение позволит наладить "новое двустороннее сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта".

Договоренности "открывают путь к более тесному дипломатическому, экономическому и технологическому сотрудничеству", отмечается в публикации. Согласно оценке издания, этот шаг направлен на то, чтобы "сблизить Ханой с Вашингтоном в период возросшей напряженности с Пекином".

В начале августа Байден сообщил, что намерен вскоре посетить Вьетнам, так как власти этой страны, по его словам, хотят улучшить отношения с Вашингтоном.