В Киевской области, на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской и ряде других областей на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, в также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. До этого в Киеве произошел взрыв.

12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем "значительно снижаются" шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.