В Киевской области, на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога
В Киевской и ряде других областей на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, в также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. До этого в Киеве произошел взрыв.
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