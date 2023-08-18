Байден отказался комментировать расследование против своего сына
Президент США Джо Байден отказался комментировать сообщения о передаче расследования по делу его сына Хантера спецпрокурору. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента Южной Кореи Юн Сок Юля и Байдена один из журналистов спросил у последнего насчет назначения Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу его сына Хантера.
Глава США заявил на это, что у него нет комментариев «относительно ведущихся расследований». Затем Байден добавил, что данным вопросом занимается Минюст США, который выполняет в стране функции генпрокуратуры.
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