Байден отказался комментировать расследование против своего сына

Президент США Джо Байден отказался комментировать сообщения о передаче расследования по делу его сына Хантера спецпрокурору. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на пресс-конференции по итогам встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента Южной Кореи Юн Сок Юля и Байдена один из журналистов спросил у последнего насчет назначения Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу его сына Хантера.