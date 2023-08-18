Байден назвал подсказку из громкоговорителя «голосом Бога»

Во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи президент США Джо Байден в шутку назвал подсказку из громкоговорителя «голосом Бога». Об этом сообщает РИА «Новости».

Это произошло после того, как Байден забыл порядок выступающих во время своей речи.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?», – спросил он в завершении вступительной части.

В ответ на эту заминку следующего выступающего позвали через громкоговоритель.

«Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это», – пошутил Байден.