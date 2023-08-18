Байден назвал "новой эрой" партнерство США, Южной Кореи и Японии

Президент США Джо Байден во вступительном слове на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем выразил мнение, что в отношениях трех стран началась "новая эра".

Байден, в частности, подтвердил, что участники встречи согласились проводить трехсторонние саммиты ежегодно. Они будут сопровождаться контактами высокопоставленных представителей трех стран, отвечающих за различные направления сотрудничества.

"У нас будет горячая линия для обмена информацией и координации наших действий во время кризисов, затрагивающих регион или любую из наших стран", - сказал американский лидер.

Президент США указал на общие позиции Вашингтона, Токио и Сеула по противодействию якобы возможным поставкам оружия из КНДР в Россию, а также по поддержанию мира в Тайваньском проливе, обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море.

Он добавил, что страны усилят обмен информацией по ракетным испытаниям КНДР, создадут научное партнерство, в том числе в целях борьбы с раком, укрепят взаимодействие в вопросах обеспечения устойчивости цепочек поставок.