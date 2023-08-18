ООН направила своего представителя в Нигер на переговоры с мятежниками

«В ближайшее время ожидается его [спецпредставителя ООН] прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины… Он остается в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования кризиса», — передает слова Стефана Дюжаррика РИА Новости.