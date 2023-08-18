ООН направила своего представителя в Нигер на переговоры с мятежниками
ООН отправила спецпредставителя в Нигер для переговоров с мятежниками по поводу урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
«В ближайшее время ожидается его [спецпредставителя ООН] прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины… Он остается в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования кризиса», — передает слова Стефана Дюжаррика РИА Новости.
Спецпредставителем был назначен Леонардо Сантош Симао — эксперт по Западной Африке и Сахелю. Он уже посетил несколько стран региона до прибытия в Нигер, добавил Стефан Дюжаррик.
В Нигере 26 июля произошел государственный переворот, в ходе которого мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал мятежников освободить свергнутого лидера Нигера, которого взяли под стражу. Базум отказывается уходить в отставку.