Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию

"Он подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции и не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников", - заявил агентству адвокат Брейвика. "В прошлом году его перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия, и что он сможет встречаться с другими людьми", - добавил он.