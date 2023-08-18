Шольц заявил, что немецких военных нет на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в рядах ВСУ «нет и не будет» военных из Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Augsburger Allgemeine.
Он также добавил, что задача правительства Германии состоит в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в украинский конфликт.
«Я стараюсь этого не допустить», – ответил Шольц на вопрос о том, существует ли подобный риск.
«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», – уточнил он.
Ранее Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине требует от Европы «критически осмыслить свои представления», а также быть готовыми к принятию неудобных решений.
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