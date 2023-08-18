Шольц заявил, что немецких военных нет на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в рядах ВСУ «нет и не будет» военных из Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Augsburger Allgemeine.

Он также добавил, что задача правительства Германии состоит в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в украинский конфликт.

«Я стараюсь этого не допустить», – ответил Шольц на вопрос о том, существует ли подобный риск.

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», – уточнил он.