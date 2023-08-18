Зеленский анонсировал принятие «важных для Украины» мер

Президент Украины в ходе обращения в своем Telegram-канале анонсировал принятие «важных для Украины» мер на следующей неделе.

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«Следующая неделя – это время важных для Украины мер», — заявил украинский лидер, подчеркивая, что власти страны «ни дня подготовки не потеряют».

По его словам, меры готовятся совместно с ЕС.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского к текущему моменту поддержали 63 страны. Он также сказал, что число «присоединившихся» стран увеличивается каждую неделю.

До этого редактор The Telegraph Кон Кафлин выразил мнение, что европейская солидарность в вопросе о помощи Украине может быть расколота из-за того, что ряд стран ЕС предпочитают торговлю с Россией солидарности с Киевом.